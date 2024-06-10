Пожежі в екосистемах Миколаївщини 8 червня / Фото: ДСНС

Миколаївські надзвичайники наголошують, що порівняно з минулим роком кількість пожеж в природних екосистемах Миколаївщини зросла удвічі.

Про це повідомили у Головному управлінні ДСНС Миколаївської області.

За словами вогнеборців, кількість пожеж зросла на 103%, це 427 пожеж на противагу 210 пожежам у 2023 році.

Через необережне поводження з вогнем відбулося 279 пожеж, підпали — 108.

«Легковажність на додачу до пекучого сонця та південного степового вітру серед основних факторів», — зазначають рятувальники.

У ДСНС додали, що протягом 9 червня рятувальники сім разів залучались до гасіння пожеж на відкритих територіях області. Вогонь швидко ширився сухою травою та чагарниками, тож цього разу площа склала понад девʼять гектар.

Зазначається, що в літній сезон під загрозу потрапляє не лише звичайний сухостій, а й хвойні ліси та поля із зерновими культурами. Вчора, 9 червня під час гасіння однієї з таких пожеж у селі Лагодівка Казанківської громади вогнеборцям вдалось не допустити перекидання вогню на ячмінь площею 20 гектарів.

Варто зазначити, що на тому ж самому полі за день до цього рятувальникам також вдалось загасити вогонь, але зернові культури тоді зачепило на площі 1,5 гектара.

Нагадаємо, у Миколаївській області за добу, сталося 17 пожеж в природних екосистемах загальної площею понад 16 гектарів.

Раніше в Державній службі з надзвичайних ситуацій зазначили, що майже 20 гектарів лісів на Миколаївщині потребують повного відновлення після пожеж спричинених російськими обстрілами. За даними рятувальників, загалом в області від вогню постраждало понад 150 гектар зелених масивів.