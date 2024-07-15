Наслідки російського удару по Миколаївщині. архівне фото: «НикВести»

Внаслідок російських обстрілів 14 липня на території Миколаївської області пошкоджений приватний будинок, лінії електропередач та гаражі.

Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій кім у ранковому зведенні.

Росіяни атакували дронами-камікадзе типу FPV Куцурубську громаду. Через це за межами населених пунктів двічі горіла суха трава.

Ввечері, о 20:10 російські військові вдарили з артилерії по Очаківській громаді.

«Увечері, 14 липня, о 20:10 артилерійських обстрілів зазнало м. Очаків Очаківської громади. Пошкоджено приватні будинки, гараж та лінію електропередач. Також виникло займання сухої трави, яке було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає», — йдеться в повідомленні.

Що відбувається в Очакові?

Від початку повномасштабної віни окупанти обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади майже щодня з території тимчасово окупованої Кінбурнської коси. Раніше голова ОВА Віталій Кім заявив, що обстріли російською армією Очакова не мають жодної військової мети, окупанти стріляють, аби лякати місцевих.

Водночас за увесь час повномасштабної війни обраний міський голова Очакова Сергій Бичков жодного разу публічно не звертався ні до громади, ні від її імені. Він також не озвучував жодної проблеми, не доповідав про результати роботи. Всю комунікацію міської влади Очакова з населенням замість мера веде його заступник — Олексій Васьков. Віталій Кім припускає, що мер Очакова не звертається до громади та не звітує про результати роботи через те, що він «непублічна людина».

З початку повномасштабного вторгнення з Очакова виїхали приблизно 8 тисяч містян. Водночас на окупованому Кінбурнському півострові за попередніми рахунками української влади проживає близько 200 людей, проте зв'язок з ними повністю втрачений.

Раніше жителі Очакова Миколаївської області поділилися з журналістами, як вони понад 500 днів повномасштабного вторгнення живуть під постійними обстрілами.

У квітні «НикВести» побували в Очакові та показали у фоторепортажі, як виглядає найнебезпечніша точка Миколаївської області.