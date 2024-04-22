Як сапери 808 бригади розміновують поля на Херсонщині, фото: НикВести

На Херсонщині триває оперативне розмінування вже деокупованих територій. Майже за 8 місяців роботи 6 груп розмінування 808 бригади обстежили понад 10 тисяч гектарів земель, виявивши та знищивши близько 1500 вибухонебезпечних предметів.

«НикВести» поспілкувались із саперами 808 бригади аби дізнатись особливості їхньої роботи та як проходить процес розмінування у полях на Херсонщині.

Зокрема, перед початком безпосереднього обстеження території для розмінування, сапери виконують попередній огляд, встановлюють «квадрати» за допомогою прапорців та досліджують проходи в прилеглих лісосмугах.

Крім того, позначається місце для знесення осколків, гільз та іншого металолому, який не становить вибухової загрози.

«Перед тим, як винести боєприпас, ми його спочатку оглядаємо, і я вже потім приймаю рішення: виносить або підривати на місці. Без моєї команди ніхто нічого не робить. Робота постійно на ногах і ми працюємо майже без вихідних. Ми ж не приїхали сюди відпочивати», — говорить командир групи розмінування 808 окремої бригади підтримки Сил підтримки ЗСУ з позивним «Субота».

За словами командира, опанувати основи саперської спеціальності можна за 4-5 місяців. Проте, якщо людина раніше проходила службу або брала участь у бойових діях — вистачить 2-3 місяців підготовки.

«Постійно в росіян щось нове знаходимо. Я сам кожен раз вчуся. Якщо знаходжу і не розумію, що це таке, то шукаємо в інтернеті, питаємо в колег, хто що використовує і що може бути, яка його дія, як знешкоджувати. Сапер вчиться все життя. Кожен день, кожен крок», — пояснює командир.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

Читайте також статтю «НикВести» «Потрібні десятиріччя: Як триває процес розмінування Миколаївської області».

Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.