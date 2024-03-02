Зникла дівчинка Ангеліна Чугай, фото: поліція Миколаївщини

У селі Лепетиха Березнегуватської громади розшукують 8-річну Ангеліна Чугай.

Про це повідомляють у ГУ Нацполіції Миколаївської області.

Правоохоронці повідомляють, дівчинка зникла з дому ввечері 1 березня у селі. Наразі її місцезнаходження невідоме.

Прикмети: зріст 140-150 см, худорлявої статури, волосся темне довге.

Була одягнена у зелену кофту з капюшоном, темні лосини.

— Правоохоронці звертаються із проханням до громадян, які можуть допомогти встановити місцезнаходження розшукуваної або надати будь-яку іншу корисну інформацію, повідомити її до відділення поліції № 2 Баштанського райвідділу за адресою: Миколаївська область, м. Снігурівка, вул. Валерія Бойченка, 37/1, або за телефонами - (067)544-26-38, 102, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Національна поліція представила мобільний застосунок Reunite Ukraine, який має допомогти у возз’єднанні українських родин, які втратили зв'язок через війну або були незаконно депортовані.