Розмінування Миколаївщини, фото: ДСНС

Словаччина надала Україні дві механізовані машини для розмінування та інше інженерне обладнання для допомоги у гуманітарному розмінуванні, зокрема у Херсонській області.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram.

«Подякував Словаччині за важливу технічну допомогу для піротехніків ДСНС України. Це дві машини механізованого розмінування та інженерна техніка. Вони допоможуть швидше та ефективніше очищувати від вибухонебезпечних предметів деокуповані населені пункти Херсонщини. І що надзвичайно важливо — така техніка допомагає зберегти життя наших саперів», – написав Ігор Клименко.

Він також зазначив, що увага була зосереджена на виконанні Президентської Формули миру щодо радіаційної та ядерної безпеки в Україні.

Як триває розмінування Миколаївщини?

Нещодавно в Україні оновили план пріоритетного розмінування країни. Згідно ньому, в першочерговому розмінуванню підлягають понад 512 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, я яких 44 тисячі гектарів — на Миколаївщині.

Станом на грудень 2023 року заміновано 30% території Миколаївської області. Загалом — це 754 тисячі гектарів землі.

Водночас в області працюють над розмінуванням. До прикладу, станом на жовтень 2023 року на Миколаївщині розміновано 13 тисяч 40 гектарів, зокрема 9 тисяч 25 гектарів земель сільськогосподарського призначення.

Автор проєкту «Світ навиворіт.Україна» Дмитро Комаров побував на замінованих територіях Миколаївщини та показав роботу місцевих саперів. «НикВести» також розповідали про фермера з Киселівки, який намагається самотужки розмінувати свої поля.

У Баштанському районі Миколаївської області, частина якого знаходилася під окупацією, залишаються замінованими близько 30-35 тисяч гектарів земель. А у селі Максимівка Первомайської громади Миколаївської області місцеві живуть з нездетонованим снарядом під фундаментом будинку.

Загалом у Максимівці наразі критична ситуація з розмінуванням. Через рік після звільнення від російських окупантів село вдалося розмінувати усього на 40%.

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Відомо, що компанія «Demining of Ukraine» розробила установку, яка спроможна впродовж трьох місяців розмінувати Миколаївську область.