Ольга Ладига в 2020 році збила на Намиві вагітну жінку, фото з відкритих джерел

В Заводському районному суді сьогодні, 19 червня, винесли вирок спортсменці Ользі Ладизі, яка чотири роки тому насмерть збила вагітну жінку. Підсудна отримала 2 роки умовно.

Про це повідомляє кореспондентка «НикВести».

«На підставі статті 75 КК України від відбування призначеного покарання звільнити Ольгу Ладигу з іспитовим строком 2 роки, поклавши обовʼязки, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання; періодично зʼявлятись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації», — йдеться в ухваленому вироку.

Крім того, на користь фінансової та моральної шкоди, завданої родині, з Ольги Ладиги стягнуть більше мільйона гривень.

Суддя Вʼячеслав Кузьменко після засідання відповідає на обвинувачення родини

Після оголошення вироку родина вийшла із залу суду, сказавши у спину судді Вʼячеславу Кузьменку, що рішення — несправедливе.

— Можна було б одразу її виправдати. Вчора в Одесі за викрадення від 7 до 10. А тут вона людину вбила, без прав, на чужій машині, це не самокат! Закатала в асфальт, Лєна наша майже «всмятку», ховали мало не в зачиненій труні, — сказала Кузьменку мати чоловіка загиблої. — Ну, от тому, її і засудили, тільки через це і засудили, — відповів суддя Вʼячеслав Кузьменко.

Хоча покарання, на якому стояла прокуратура, передбачало 6 років увʼязнення і родина була впевнена, що суд надасть відповідний вирок.

— Виявляється, в нас можна сідати за кермо без прав. Справу тянули-тянули. Лише одну з експертиз ми чекали 11 місяців. Олена не бігла, є відео з відеореєстратору. Вона нормально йшла. Вона (Ольга Ладига, — прим.) замість тормозу тисне на газ — ось вам і результат чіткого незнання правил дорожнього руху. Машина до того ж чужа. Я читала судово-медичну експертизу, в неї (32-річної загиблої, — прим.) з неужкодженого лише серце було. І дати умовно! Вона була єдина дитина в матері, а в мене єдиний син, вони були такою парою, — розповіла жінка.

Але на відповідному вироку родина зупинитись не має наміру. Рішення в найближчий час буде оскаржено в апеляційному суді.

Справа Ольги Ладиги

Ввечері 13 березня 2020 року на Намиві біля супермаркету «Сільпо» в Миколаєві Mitsubishi Pajero збив дівчину, яка переходила вулицю по пішохідному переходу, після чого кросовер врізався в легковик Geely Emgrand. 32-річна жінка від одержаних травм загинула на місці.

За кермом автомобіля Mitsubishi Pajero була 25-річна Ольга Ладига, яка, як виявилось, не мала посвідчення водія.

Автомобіль Mitsubishi Pajero, за кермом якого була Ольга Ладига, фото: ГУНП Миколаївської області

4 червня 2020 року Ольгу Ладигу відпустили під домашній арешт.

В лютому 2021 року Ладига просила суд провести додаткову експертизу ДТП. Сторона звинувачення вважала це затягуванням процесу.

Суд задовольнив прохання чемпіонки України з легкої атлетики.

Зокрема, в серпні 2021 року тодішній керівник Миколаївської обласної прокуратури Володимир Говоруха заявив, що кримінальну справу стосовно власника автомобіля Mitsubishi Pajero, за кермом якого була Ладига, закрито через відсутність складу злочину.

В листопаді 2021 року миколаївські ЗМІ повідомляли, що Ольга Ладига здала на права.