Начальниця управління охорони здоров’я Херсонської міської ради, фото з відкритих джерел

Центральний районний суд Миколаєва ​​заарештував чинну депутатку Херсонської облради, яка підозрюється у колабораційній діяльності.

Про це повідомили в пресслужбі Центрального районного суду.

Зазначається, що в період окупації Херсону посадовиця очолила посаду в окупаційній адміністрації держави-агресора. До грудня 2022 року колаборантка була «начальницею управління охорони здоров’я Департаменту соціальної політики ВЦА Херсонської міської територіальної громади».

Перебуваючи на посаді в російських окупантів, вона використовувала псевдоніми, щоб не бути викритою українськими правоохоронцями.

На суді підозрювана заперечила свою провину і заявила, що голова окупаційної адміністрації Володимир Сальдо особисто пропонував їй очолити обласне управління охорони здоров’я, але вона відмовилася. Також, за її словами, відхилила і пропозиції очолити різні медичні заклади, заявили в суді.

Правопорушниця заявила, що продовжувала перебувати на посаді, на яку її призначили ще до окупації, проте робота Управління майже не велась, до того ж жодних документів, як посадова особа не підписувала.

Проте колаборантка не змогла пояснити щодо наявності її підпису, як начальника Управління охорони здоров’я Департаменту соціальної політики ВЦА Херсонської міської територіальної громади, створеного окупаційною адміністрацією.

Заслухавши думки сторін та дослідивши матеріали клопотання, зокрема протоколи допитів свідків та висновок почеркознавчої експертизи, суд дійшов висновку про обґрунтованість підозри і наявність зазначених в клопотанні ризиків. За такого, слідчий суддя постановила застосувати щодо підозрюваної запобіжний захід у виді тримання під вартою, без права внесення застави, — йдеться судф.

У виданні МОСТ повідомляють, що йдеться про Світлану Межерицьку. Вона була обрана до облради від партії «Наш край», яку на Херсонщині очолював зрадник України Віталій Булюк. Нині є заступником зрадника Володимира Сальдо.

До того ж, Світлана Межерицьку входить у склад постійної депутатської комісії з питань охорони здоров’я, здорового способу життя та курортно-туристичної діяльності.

Нагадаємо, що Центральний районний суд взяв під варту чоловіка, якого днями затримали у Березнегуватській громаді за підозрою у викраденні 8-річної дівчинки.