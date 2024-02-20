Судитимуть трьох власників плантації коноплі на Миколаївщині. Фото: ГУНП в Миколаївській області.

До суду скерували обвинувальний акт стосовно трьох членів організованої групи за фактом незаконного посіву та вирощування конопель з метою збуту.

Про це повідомили в Миколаївській обласній прокуратурі.

Також чоловіків звинувачують у незаконному зберіганні наркотиків. Зазначається, що 42-річний раніше судимий мешканець Миколаївської області організував злочинну схему з вирощування коноплі з метою збуту, до якої залучив ще двох знайомих. Він забезпечив їх знаряддями праці, зрошувальною системою, добривами, а також надав вказівки щодо догляду за рослинами, дотриманням конспірації та пропозиції щодо охорони земельної ділянки, де вирощували канабіс.

Зловмисники займалися цим посеред лісових насаджень на території Вознесенського району. Чоловіки збирали та висушували коноплю, а далі фасували та продавали готову наркопродукцію.

Судитимуть трьох власників плантації коноплі на Миколаївщині. Фото: ГУНП в Миколаївській області. Судитимуть трьох власників плантації коноплі на Миколаївщині. Фото: ГУНП в Миколаївській області.

Під час обшуків вилучено понад 500 кущів коноплі, мобільні телефони, чорнові записи, грошові кошти, приладдя для поливу та оброблення, добрива. Вартість вилучених наркотичних речовин склала понад 5 мільйонів гривень. За вчинене їм загрожує покарання до 7 років позбавлення волі.