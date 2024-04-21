Попри атаки Росії на енергооб'єкти тотального блекауту в Україні не буде.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.
«На жаль, немає ніяких сумнівів у тому, що вони (російські удари — прим.) будуть продовжуватися. Безумовно, лівобережна частина України більш вразлива через низку причин. Зараз дуже багато з’явилося експертів, і всі все знають, що от все, завтра буде блекаут і тотальна буде катастрофа. Це все брехня і неправда. Тотального блекауту у країні не буде», – запевнив Герман Галущенко.
Однак, згідно з його словами, потрібно підготуватися до різних сценаріїв.
«Безумовно, краще бути готовими до розвитку будь-яких сценаріїв. Але ми і енергетики взагалі роблять все, щоб ці сценарії ніколи не реалізувалися. І як показує досвід минулого календарного року, ми своїх слів дотрималися», – сказав він.
Раніше повідомлялося, що енергетики не виключають запровадження погодинних графіків відключення світла в Україні. Загалом, енергетики визначили чотири умови, за яких на всій території України можуть бути запроваджені погодинні графіки.
|
Медіаситуація на Миколаївщині: Суди, доступ та відмова спілкуватись з журналістамиКатерина Середа
|
Попри атаки Росії на енергооб'єкти тотального блекауту в Україні не буде.
Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко в ефірі телемарафону.
«На жаль, немає ніяких сумнівів у тому, що вони (російські удари — прим.) будуть продовжуватися. Безумовно, лівобережна частина України більш вразлива через низку причин. Зараз дуже багато з’явилося експертів, і всі все знають, що от все, завтра буде блекаут і тотальна буде катастрофа. Це все брехня і неправда. Тотального блекауту у країні не буде», – запевнив Герман Галущенко.
Однак, згідно з його словами, потрібно підготуватися до різних сценаріїв.
«Безумовно, краще бути готовими до розвитку будь-яких сценаріїв. Але ми і енергетики взагалі роблять все, щоб ці сценарії ніколи не реалізувалися. І як показує досвід минулого календарного року, ми своїх слів дотрималися», – сказав він.
Раніше повідомлялося, що енергетики не виключають запровадження погодинних графіків відключення світла в Україні. Загалом, енергетики визначили чотири умови, за яких на всій території України можуть бути запроваджені погодинні графіки.