За місяць у Чорному морі внаслідок воєнних дій загинули десятків китоподібних, фото: Іван Русєв

Протягом березня 2024 року в Чорному морі біля тимчасово окупованого Криму, Новоросійська та узбережжя Краснодарського краю через воєнні дії було зафіксовано загибель десятків дельфінів.

Про це повідомив керівник науково-дослідного відділу національного природного парку «Тузлівські лимани» Іван Русєв у Facebook.

«У воєнному березні 2024 року вже загинуло декілька десятків дельфінів у бухтах Севастополя і інших берегів окупованого Криму. Виявлено також контужених тварин з симптомами ураження сонарами (засобами звукового виявлення підводних об'єктів за допомогою акустичного випромінювання, — прим.). Причому, серед загиблих багато дельфінів виду білобочка. До наших одеських берегів і берегів Болгарії течія також прибила азовок, загиблих від війни в окупованих орками водах Чорного моря», — зазначив Іван Русєв.

Він зазначив, що причиною загибелі тварин є активність російських субмарин і надводних човнів біля Криму та Новоросійська. За його словами, масово гинути дельфіни почали у березні 2022 року.

«Раніше, до початку війни, викиди дельфінів на берег у березні були дуже рідкісним явищем. А зараз, під час війни і впливу військового фактору рашистів, які напали на територію України, по нашим оцінкам, з урахуванням того факту, що море викидає тільки 5% загиблих тіл, реальна кількість — вже декілька тисячах тварин», — повідомив Іван Русєв.

Раніше повідомлялось, що чорноморські дельфіни, які традиційно зимують у морських глибинах біля кримських берегів, Грузії та Туреччини, цьогоріч мігрували через вплив корабельних сонарів і бомбардування на мілководдя північно-західної частини Чорного моря.