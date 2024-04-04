У Миколаєві створять новий велосипедний маршрут «Ліски–Центр», фото ілюстративне

У Миколаєві створять новий велосипедний маршрут «Ліски–Центр», загальною протяжністю 5,66 км.

Про це повідомляє кореспондент «НикВести».

Зазначимо, що нещодавно відбувся архітектурний конкурс від Bike City consulting з інфраструктурного облаштування велосипедного маршруту, в якому, серед 10-ти громад, обрали Миколаїв. Тож сьогодні, 4 квітня, Миколаївська міська рада підписала Меморандум про співпрацю з Bike City consulting.



Зокрема, Станіслав Клименко, представник організації, презентував проєкт трасування велосипедного маршруту «Ліски – Центр». Він зазначив, що дана схема організації дорожнього руху є «необхідною не лише для велосипедистів, а також і для автомобілістів, користувачів громадського транспорту та пішоходів». Орієнтовна вартість робіт складає 480 тисяч гривень, яку покриває грант конкурсу.

Проєкт трасування велосипедного маршруту «Ліски – Центр», ілюстрація: Департамент архітектури та містобудування Миколаївської міської ради

«Реалізація проєкту відбудеться без капітальних робіт, ніхто не буде переробляти вулиці, розширювати їх, перекладати бордюри, плитку. Основними роботами буде нанесення відповідної дорожньої розмітки, облаштування паркомісць, зміна режиму роботи світлофорних об’єктів, встановлення огороджень, стовпчиків», – зазначив головний архітектор Миколаєва Євген Поляков у коментарі «НикВести».

На зустрічі також були присутні працівники патрульної поліції, які вказали локації найбільшої концентрації ДТП на маршруті, що варто врахувати при подальшій розробці проєкту.

«За два місяці буде розроблена схема організації дорожнього руху. Потім у нас буде процедура її погодження з патрульною поліцією, затвердження виконавчим комітетом. Після того, ми почнемо її реалізацію. В них (Bike City consulting, – прим.) прохання: зробити частину робіт цього року, саме невелику реалізацію, і в наступному році – доопрацювати», – додав Євген Поляков.

Миколаївська міська рада підписала Меморандум про співпрацю з Bike City consulting, фото: НикВести

Також перший заступник міського голови Віталій Луков відзначив, що даний проєкт «стане зразком, за яким ми зможемо і подалі працювати».

«Цей проєкт дуже нас цікавить. Він стане зразком, за яким ми зможемо і подалі працювати. Не можна привчити людей до користування велотранспортом, не створивши при цьому умови», – сказав Віталій Луков.

Нагадаємо, у 2021 році в мерії розглядали кілька проєктів щодо облаштування велодоріжок у Миколаєві. Цього ж року, 7 листопада, закінчили нанесення велорозмітки по Соборній. Однак вже у грудні фарба почала змиватися. Пізніше у мерії Миколаєва визнали, що фарба на велодоріжці в центрі нанесена з порушеннями та пообіцяли виправити ситуацію.

Також у вересні 2021 року Департамент житлово-комунальних послуг міськради уклав договір із київською компанією «Істок-А» на будівництво першої повноцінної велодоріжки у Миколаєві за 4,6 мільйона гривень. Раніше в Департаменті також заявили, що для облаштування велодоріжки по вулиці Курортній необхідно вирубати 67 тополь та акацій. Натомість пообіцяли висадити 70 нових дерев. Проєкт не було втілено через початок повномасштабної війни з РФ.

Нещодавно Велорух Миколаєва розкритикував проєкт ДЖКГ по облаштуванню велосмуги від парку «Народний Сад» до парку «Перемоги».

Миколаївські велосипедисти незадоволені якістю асфальту, ділянки якого виділяють під смуги. Також там поскаржилися, що чиновники проігнорували домовленості з велорухом з облаштування смуг.

Раніше також повідомлялося, що данський урбаніст Мікаель Колвілль-Андерсен разом зі своєю командою розробляє концепцію велосипедної інфраструктури для Миколаєва.