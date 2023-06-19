Велорух Миколаєва розкритикував проєкт департаменту житлово-комунального господарства по облаштуванню велосмуг від парку «Народний Сад» до парку «Перемоги».

Миколаївські велосипедисти незадоволені якістю асфальту, ділянки якого виділяють під смуги. Також там поскаржилися, що чиновники проігнорували домовленості з велорухом по облаштуванню смуг.

Про це Велорух написав на своїй фейсбук-сторінці.

«Миколаїв - місто на хвилі. Іноді це хвилі недолугої велосмуги на асфальті жахливої якості», — відзначили там.

Велосипедисти нагадали, що у 2021 році Миколаїв залишався єдиним обласним центром України без велордоріжок і велосмуг. У зв’язку з цим, за словами активістів, чиновники вирішили «зробити щось швидко і дешево». Так народився проєкт велосмуг, що об’єднає «Народний Сад» з парком «Перемоги» через Велику Морську, Соборну, Інгульский спуск і Понтонний міст.

«Після розробки документації та погодження із поліцією, департамент вирішив показати це чудо образотворчого мистецтва представникам Велоруху Миколаєва, очевидно, з метою поставити галочку напроти пункту «залучення громадськості». Але оскільки врахування потреб громадськості працює ДО розробки проєкту, але аж ніяк не після, то департамент був дуже спантеличений, коли ми знайшли в проєкті дивні і небезпечні рішення і почали накидувати пропозиції, що треба змінити. Вони розводили руками, кивали на проєктанта, на поліцію, яка вже погодила проєкт, запевняли, що переробити вже нічого не можуть. Потім була серія зустрічей, під керуванням заступника міського голови, було багато журналістів, ми знову озвучили всі наші питання. І начебто домовились за кількома пунктами», — відзначили у Велорусі.

За їхніми словами, була домовленість не наносити велосмугу по Великій Морській на ділянці від 1-ї Воєнної до Садової, оскільки праворуч там погане дорожнє покриття. Зокрема, «колії» на асфальті, вичавлені тролейбусами та 15 колодязів дощової каналізації, які або провалені, або припідняті. В департаменті погодилися запланувати кошти на ремонт і вже після нанести розмітку.

Також домовлялися на Інгульскому спуску не з'єднувати смугу, яка йде з гори, зі смугою, яка йде на гору. Адже це змушує велосипедистів виконувати різкий поворот під кутом 45 градусів, що може бути небезпечним.

Крім того, заїзд на понтонний міст мали облаштувати не з боку пагорбу, а праворуч, де є плавний заїзд.

Активісти заявили, що цього року департамент продовжив втілювати проєкт, однак проігнорував усі попередні домовленості.

«У 2021 році, коли відбувалася вся ця епопея, зробили ті шматочки проєкту, до яких не було питань. Далі чекали на виділення коштів на ремонт покриття і внесення змін в проєкт. Але у 2022 році почалось повномасштабне вторгнення і, зрозуміло, це не було зроблено. І ось, у 2023 році, комунальним підприємством тупо продовжені роботи по проєкту «як є». По калічному асфальту, з незручними та небезпечними маневрами біля мосту. Навіщо було витрачати час активістів, журналістів на висвітлення, обґрунтування та обговорення пропозицій і врешті-решт з покерфейсом наробити цей кріндж на асфальті? Навіщо, імітуючи турботу про велосипедистів, зацікавленість у розвитку сталої мобільності, робити пересування по Миколаєву, яке й так некомфортне, ще некомфортнішим та небезпечнішим? Поки що очевидно одне: якщо швидку та дешеву схему організації дорожнього руху у Миколаєві можна перетворити на @#$!ний цирк, то що ж тоді очікувати від більш серйозних проєктів?», — підсумували у Велорусі.

Нагадаємо, у 2021 році в мерії розглядали кілька проєктів щодо облаштування велодоріжок у Миколаєві. Цього ж року, 7 листопада, закінчили нанесення велорозмітки по Соборній. Однак вже у грудні фарба почала змиватися. Пізніше у мерії Миколаєва визнали, що фарба на велодоріжці в центрі нанесена з порушеннями та пообіцяли виправити ситуацію.

Також у вересні 2021 року Департамент житлово-комунальних послуг міськради уклав договір із київською компанією «Істок-А» на будівництво першої повноцінної велодоріжки у Миколаєві за 4,6 мільйона гривень. Раніше в Департаменті також заявили, що для облаштування велодоріжки по вулиці Курортній необхідно вирубати 67 тополь та акацій. Натомість пообіцяли висадити 70 нових дерев. Проєкт не було втілено через початок повномасштабної війни з РФ.

У квітні цьогоріч стало відомо, що данський урбаніст Мікаель Колвілль-Андерсен разом зі своєю командою розробляє концепцію велосипедної інфраструктури для Миколаєва.