Перевірки на кордоні з Україною. Архівне фото із соцмережі «X»

Представники України та Польщі вчора, 28 лютого, провели переговори про розблокування кордону. Опція припинення торгівлі не згадувалася.

Про це повідомив торговий представник України Тарас Качка.

Він розповів, що зустрівся з міністром розвитку та технологій Польщі Кшиштофом Гетьманом та міністром сільського господарства Чеславом Секерським.

«Ми змогли порозумітися і працюємо над конструктивним рішенням, як розблокувати кордон і врахувати інтереси фермерів Польщі та України. Це не просто, але можливо», — зазначив Тарас Качка.

За словами Качки, пропозиції прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля щодо деблокади кордону є важливими для того, щоб побудувати взаєморозуміння.

«За всі чотири години переговорів опція закриття кордону не згадувалась. Як досить чітко сказав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск — це було б дуже болючим рішенням для наших економік», — розповів він.

Торговий представник уточнив, що припинення торгівлі, яка в річних параметрах становить 11,7 мільярдів доларів, навіть на день — «це надто болісно».

«Поки що без деталей, але конструктивне рішення можливе. Тому всіх заохочую повністю і уважно прочитати заяву Дональда Туска — з усіма елементами риторики та пунктуації. Новинні заголовки можуть ввести в оману. У цю хвилину як ніколи – зберігатимемо спокій і наполегливо працюємо», — зазначив Тарас Качка.

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де вже третій день був заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.

З 20 лютого польські фермери почали великий протест по всій території Польщі, зокрема на кордоні з Україною. За цей час стались кілька інцидентів із висипанням українського зерна та блокуванням пасажирського руху на кордоні.