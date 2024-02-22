Українські перевізники заблокували кордон у відповідь на польські протести. Фото: Суспільне

Урядовці Польщі та України зустрінуться у Варшаві задля розв’язання проблеми блокади польсько-українського кордону.

Зустріч відбудеться 28 березня, про це повідомив прем'єр Польщі Дональд Туск.

За його словами, рішення про оновлення переліку критичної інфраструктури має на 100% гарантувати, що військова допомога, техніка, боєприпаси, гуманітарна та медична допомога надійдуть українській стороні без затримок.

Дональд Туск пояснив, що це передбачатиме інший тип організаційного режиму в пунктах пропуску та на під'їзних шляхах і коліях до кордону з Україною.

Він додав, що це рішення про оновлення переліку є питанням «найближчих кількох годин».

Окрім того, Дональд Туск закликав до внутрішньої та міжнародної дискусії, щоб розділити питання підтримки України та захисту польських фермерів від «негативних наслідків лібералізації торгівлі з Україною».

«Ми будемо шукати рішення для польських фермерів, як внутрішніми методами, так і шляхом використання національних фондів, а також шляхом подальших переговорів з Україною та європейськими інституціями», — сказав Дональд Туск.

Раніше повідомлялося, що у вівторок, 20 лютого, польські протестувальники на пункті пропуску «Медика — Шегині» перекрили залізницю і розсипали збіжжя з вантажного вагону на колії.

Нагадаємо, 11 лютого перед пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ», де третій день заблокований рух вантажівок, польські фермери висипали частину зерна з трьох українських фур.

Міністерство аграрної політики та продовольства України засудила навмисне знищення українського зерна польськими протестувальниками на українсько-польському кордоні.

13 лютого стало відомо, що у Польщі правоохоронці відкрили справу через аграріїв-мітингувальників, які висипали на землю українське зерно.

Також міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський попросив вибачення у України за інцидент з розсипаним зерном, який стався у неділю на польсько-українському кордоні.