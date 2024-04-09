Мінкультури «забронювало» 1150 працівників культури та 700 медійників, фото з відкритих джерел

Міністерство культури та інформаційної політики (МКІП) забронювало від мобілізації 1150 працівників культури та 700 медійників.

Про це повідомляє пресслужба МКІП.

«Станом на сьогодні за поданням МКІП статус заброньованих по всій країні отримали лише 1150 працівників сфери культури та трохи більше 700 медійників», – йдеться у повідомленні.

Також у міністерстві зазначили, що матеріали щодо бронювання направляються для погодження до Генерального штабу ЗСУ, але остаточне рішення про бронювання по кожній окремій особі приймає Мінекономіки.

«Кількість таких осіб не може перевищувати 50% від загальної кількості військовозобовʼязаних працівників підприємства», – йдеться у повідомленні.

В Мінкульті підкреслили, що культура та медіа залишаються критично важливими для держави.

«Можливо не зовсім правильно називати заклади культури критично важливими для функціонування економіки підприємствами. Правильно було б їх назвати критично важливими для нашого життя, духовної стійкості та опору», – заявили у міністерстві.

Нагадаємо, миколаївські медійники вчилися надавати першу допомогу.

Раніше повідомлялось, що Інститут Масової Інформації запустив в Миколаєві журналістський хаб «Медіабаза», метою якого є підтримка роботи незалежних медійників у складних умовах. Мережа хабів відкрилась у 10 містах України за підтримки ГО «Інститут масової інформації» та за фінансової підтримки Посольства США в Україні.