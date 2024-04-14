Увечері 13 квітня російсько-окупаційні війська завдали удару по селу Веселе Липецької громади Харківської області, внаслідок чого загинули двоє людей.

Про це повідомив керівник ОВА Олег Синєгубов.

Війська РФ атакували село у Харківській області, двоє людей загинули Війська РФ атакували село у Харківській області, двоє людей загинули Війська РФ атакували село у Харківській області, двоє людей загинули

Він зазначив, що обстріл стався близько 21:00. Унаслідок удару повністю зруйнований приватний будинок. Загинули чоловік та жінка, тіла яких деблокували з-під завалів. Деталі встановлюються, додав Олег Синєгубов.

А після опівночі окупанти вдарили щонайменше двома «шахедами» по Харкову. Ціллю знову була критична інфраструктура. Інформація про постраждалих наразі не надходила. Над областю вночі вдалося збити всі 10 дронів типу Shahed.

Нагадаємо, у суботу, 13 квітня, сили та засоби протиповітряної оборони знищили керовану авіаційну ракету Х-59 у небі над Миколаївщиною. Водночас війська РФ обстріляли з артилерії Куцурубську громаду. Внаслідок чого у селі Дмитрівка ударною хвилею та уламками пошкоджено три приватні будинки.