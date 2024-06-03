Минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що 2 червня, о 10:20 під ворожим артилерійським обстрілом була акваторія Очаківської громади.
Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у ніч на 29 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено одинадцять безпілотників типу Shahed 131/136.
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Обстріли енергетики, мобілізація та «ухилянти» — що і як пишуть медіа Миколаєва про війнуКатерина Середа
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Минулої доби ворог знову атакував Миколаївську область.
Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.
Зазначається, що 2 червня, о 10:20 під ворожим артилерійським обстрілом була акваторія Очаківської громади.
Внаслідок обстрілів ніхто не постраждав.
Нагадаємо, у ніч на 29 травня силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено одинадцять безпілотників типу Shahed 131/136.