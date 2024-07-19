Наслідки обстрілу Миколаєва. Фото: прокуратура Миколаївської області

У п’ятницю, 19 липня, від ракетного удару по Миколаєву загинуло троє людей, ще п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Зазначимо, що кримінальне провадження відкрито за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (частина 2 стаття 438 КК України).

За даними слідства, 18 липня о 17.13 год війська РФ завдали авіаційний удар по житловому кварталу міста Миколаєва.

Наразі відомо про трьох загиблих - 63-річну жінку, чоловіка та 12-річного хлопчика. Ще 5 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Внаслідок авіаудару пошкоджено дитячий майданчик дитячого садочку у дворі багатоповерхівок. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено багатоквартирні житлові будинки.

Попередньо, російська армія вдарила по місту Х-59.

Наразі на місці події працюють прокурори, слідчі СБУ та Нацполіція.

Нагадаємо, що ввечері 19 липня російська армія атакувала Миколаїв. На місці загинули троє людей, серед них — дитина.

Пізніше президент України Володимир Зеленський відреагував на удар росіян по Миколаєву.