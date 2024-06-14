Зруйнований будинок внаслідок обстрілу російських військових з Кінбурнської коси. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Сьогодні, 14 червня, ворог здійснив артилерійський обстріл рекреаційної зони Очакова Миколаївського району області.

Про це у Головному управлінні ДСНС України у Миколаївській області.

Пожежа в Очакові. Фото: ДСНС у Миколаївській області Пожежа в Очакові. Фото: ДСНС у Миколаївській області

Зазначається, що росіяни здійснили обстріл з тимчасово окупованого Кінбурнського півострова, що спричинило пожежу дерев'яних будиночків.

Вогнеборці оперативно її загасили площею 40 квадратних метрів.

Інформація щодо постраждалих не надходила.

Працювало дев'ять співробітників ДСНС та дві одиниці техніки.

Нагадаємо, що в четвер, 13 червня, російська армія двічі атакувала села в Миколаївській області дроном-камікадзе типу FPV, пошкодивши будівлю та лінію електропередач.