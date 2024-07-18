У Миколаєві відбудеться фотовиставка «Хроніки перемоги», ілюстрацію надали організатори виставки

Завтра, 19 липня, у Миколаєві відбудеться фотовиставка черкаської художниці Ольги Курської.

Як повідомляють організатори, захід пройде в укритті біля Дому офіцерів флоту, з 17:00 до 19:30.

Виставка «Хроніки Перемоги» вже була представлена у Житомирі, Кременчуці, Кропивницькому, Черкасах та Мукачеве.

«Ця війна триває не з 24 лютого і навіть не з 2014 року. Ця війна триває вже кілька сторіч. Наше завдання – закарбувати в пам'яті всі ключові події, запам'ятати на рівні ДНК, хто ворог і чого від нього чекати. Наше завдання – вберегти майбутні покоління від помилок попередників», – говорить Ольга Курська.

Роботи Ольги Курської, фото надали організатори виставки

Роботи Ольги Курської, фото надали організатори виставки

Проте вона зазначає, що чимало важливих моментів російсько-української війни ще не відтворено, багато картин «на рівні ідей, чекають свого часу».

«Картини, малюнки, скетчі, замальовки, рефлексії за знаковими подіями від 24 лютого і до сьогодні. Чимало важливих моментів російсько-української війни ще не відтворено, багато картин на рівні ідей, чекають свого часу. Тут представлені роботи у різних техніках і стилях. Одні написані за кілька годин, інші – за кілька тижнів. Всі об'єднані вірою в перемогу і в кожного, хто стоїть на захисті нашої країни», – повідомляє художниця.

Робота Ольги Курської, фото надали організатори виставки

Що чекати на виставці?

Більше 50 робіт в різних техніках, а також особиста зустріч з авторкою.

Зазначимо, що вхід вільний.

Про автора:

Ольга Курська народилась 16 жовтня 1990 року, м. Черкаси. Закінчила у 2014 році Черкаський національний університет імені Б. Хмельницького і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Образотворче мистецтво» та здобула кваліфікацію магістра образотворчого мистецтва, викладача образотворчого мистецтва.

2016 відкрила першу персональну виставку «#K_O_lir» в обласному художньому музеї м.Черкаси; Засновник і організатор мистецького фестивалю «Faktura Fest» м. Черкаси 2021 рік.

Учасник багатьох міських та обласних виставок, кількох всеукраїнських. Учасниця пленерів та симпозіумів. Миколаїв - ще одне місто де можна бути поспілкуватися наживо з авторкою робіт - Ольга Курська буде презентувати виставку особисто! До зустрічі у цю п’ятницю, 19 липня з 17:00 в мистецькому просторі «Укриття біля ДОФ»