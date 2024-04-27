Підозрюваний. Фото: Офіс Генпрокурора.

У Харкові затримали, чоловіка який підозрюються у вбивстві дружини та доньки під час сварки.

Про це повідомляє Офіс головного прокурора України.

Між подружжям часто виникали сварки через те, що чоловік систематично зловживав азартними іграми та програвав гроші. Під час сварок він бив дружину, вимагаючи гроші.м

За даними слідства, ввечері 24 квітня підозрюваний прийшов до свого будинку у Харкові, де була його 46-річна дружина та 28-річна донька.

«Вкотре програвши велику суму, він знову почав ображати жінку та нецензурно лаятись. Проте на цей раз сварка закінчилась трагічно. Чоловік взяв мисливську рушницю та застрелив дружину. В цей час з кімнати вибігла донька, він перезарядив рушницю та вбив і її», — сказано в повідомлені.

Після скоєного підозрюваний втік з будинку.

Чоловіка затримали наступного дня, 25 квітня, коли той переховувався на горищі одного з гуртожитків у Харкові. Пізніше виявилось, що чоловік вже притягувався до відповідальності за домашнє насильство стосовно своєї дружини.

Йому повідомили про підозру в умисному вбивстві двох осіб повʼязаному з домашнім насильством (пункт 1 частини 2 статті 115 Кримінального Кодексу України). Зараз вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вбивство у Харкові. Фото: Офіс Генпрокурора.