Держпідприємство «Сетам» виставило на аукціону упаковку дріжджів, конфісковану у мешканця Миколаївщини.
Відповідний лот з’явився на сайті системи електронних торгів арештованим майном, пишуть «НикВести».
Зазначається, що дріжджі знаходяться у Южноукраїнську. Стартова ціна лоту — 5 гривень, мінімальний крок — 25 копійок.
Також зазначено, що термін придатності дріжджів уже сплив.
Їх вилучили у боржника згідно з постановою, винесеною 26 квітня заступником начальника відділу державної виконавчої служби у Вознесенському районі.
Нагадаємо, жителя Чернівців засудили до 3 років ув'язнення через крадіжку карнавальних масок з місцевого ресторану. Разом з масками чоловік викрав ще й гіпсову фігуру голови людини.
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Держпідприємство «Сетам» виставило на аукціону упаковку дріжджів, конфісковану у мешканця Миколаївщини.
Відповідний лот з’явився на сайті системи електронних торгів арештованим майном, пишуть «НикВести».
Зазначається, що дріжджі знаходяться у Южноукраїнську. Стартова ціна лоту — 5 гривень, мінімальний крок — 25 копійок.
Також зазначено, що термін придатності дріжджів уже сплив.
Їх вилучили у боржника згідно з постановою, винесеною 26 квітня заступником начальника відділу державної виконавчої служби у Вознесенському районі.
Нагадаємо, жителя Чернівців засудили до 3 років ув'язнення через крадіжку карнавальних масок з місцевого ресторану. Разом з масками чоловік викрав ще й гіпсову фігуру голови людини.