Фото: washingtonpost.com

У суботу, 6 травня, в Лондоні у Вестмінстерському абатстві відбулася урочиста подія, а саме коронація Чарльза III. Він успадкував престол від королеви Єлизавети II, яка померла 8 вересня 2022 року.

Усі події відбувалися у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. На урочистій події були присутніми приблизно 2 000 гостей. Варто додати, що серед усіх гостей не було запрошено президента Росії.

На коронації присутні перша леді України Олена Зеленська та прем‘єр-міністр Денис Шмигаль.

Маршрут, яким рухалася королівська карета, був меншим порівняно з коронацією Єлизавети II, однак пишність церемонії все одно не зменшилася.

Урочиста церемонія розпочалася з того, що Чарльз III склав присягу короля Великої Британії. Коронація Чарльза стала першою в Британії за 70 років і лише другою в історії, яку транслювали по телебаченню.

Тільки-но монарх взяв до рук скіпетр і герб, він відразу починає вважатися королем Великої Британії. У ту ж мить титул королеви-консорт отримує і його дружина Камілла.

Фото:Washingtonpost

Нагадаємо, новим королем Сполученого Королівства після смерті Єлизавети II став принц Чарльз.