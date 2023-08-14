Цієї суботи, 12 серпня, у Миколаєві відбувся маркет-розпродаж «Дівочії очі», до якого долучилися багато мешканців міста. На заході вдалося зібрати 70 тисяч гривень для жінок-військовослужбовців.

Ініціаторкою проєкту виступила Аліна Стадніченко, повідомляє кореспондент «НикВести».

Вона розповіла, що з початку повномасштабного вторгнення їй довелося виїхали за кордон, але весь цей час мріяла повернутись до Миколаєва.

— Коли місто почало оживати, а люди повертатися — я також повернулася і зрозуміла, що Миколаїву потрібно життя. Люди втомлені та виснажені. Звичайно, що всі донатять і намагаються допомогти, але будемо дивитися правді в очі, що всі люди вже втомилися просто так робити якісь донати, дійсно всі вижиті, як лимон. Тому ідея була така, щоб люди не просто приходили та віддавали гроші, а щось за це отримували, — сказала Аліна Стадніченко.

Організаторка розповіла, що таку ідею вона придумала, коли зрозуміла, що поїхавши за кордон, їй вистачило одягу, який вмістився лише в одну валізу.

— І я подумала, що це б була крута ідея зібрати дівчат разом, щоб вони передивилися свої гардероби та відали для розпродажу речі, які їм вже не актуальні, щоб зібрати кошти для жінок-військових. Але умова була така: речі мають бути в ідеальному стані, — розповіла Аліна Стадніченко.

Вона додала, що коли пішов анонс по місту, до івенту долучилися інші дівчата, які надали взуття, біжутерію, ловців снів, макраме, листівки та багато іншого.

Також до проєкту долучилися жінки, які безплатно проводили майстер-класи.

Зранку, дитячий психолог робив з дітьми іграшку-помічника, в обід проводили майстер-клас з малювання аквареллю, а ввечері психолог провела інтерактив для дівчат «жінка та війна».

— Я дуже хочу, щоб це зайшло нашим людям, щоб їм сподобалося і дуже хочу, щоб це було кожного сезону. Сподіваюся, що наше життя буде набувати більш яскравих кольорів, ми будемо зустрічатися і тим самим створювати собі гарний настрій, — підсумувала Аліна Стадніченко.

Фоторепортаж

Фото: Марія Хаміцевич