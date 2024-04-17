Презентація документальної виставки «Комунізм=Рашизм».Фото: «НикВести»

У Миколаєві презентували фотодокументальну виставку «Комунізм = Рашизм». Матеріали експозиції свідчать про злочини за часів СРСР та Росії після повномасштабного вторгнення на територію України.

Виставку відкрили у вівторок, 16 квітня, повідомляє кореспондент «НикВести».

Завдання експонатів не просто провести паралелі між цинічними вбивствами українців росіянами та злочинами фашистів, але й чітко окреслити спільні риси двох ідеологій, об'єднавши їх під новим терміном «рашизм», кажуть організатори виставки.

Організаторка фотовиставки Ганна Бершадська. Фото: «НикВести»

«Усі страшні події, які сталися після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого 2022 року, є продовженням геноциду проти українців, який чинив і Радянський Союз. Масові розстріли, катування, мародерство, переслідування за українську мову, культуру відбувалися як у 20-му столітті, так відбуваються і в 21-му столітті. Виставка на конкретних історіях знищених людей демонструє те, що криваві методи Росії не змінилися», — заявила організаторка виставки Ганна Бершадська.

Експозиція складається з 8 історично-інформативних стендів, з них — 13 історій українців різних поколінь. Виставка була створена на основі архівних документів з Миколаївської, Волинської, Вінницької, Житомирської та Львівської областей та документованих злочинів сучасної армії РФ.

Стенд з колажами про Йосипа Болтовського. Фото: «НикВести» Стенд з колажами про Йосипа Болтовського. Фото: «НикВести»

Один із стендів присвячений мешканцю Миколаївщини Йосипу Болтовському, українському борцю з комуністичним режимом, якого радянська влада стратила у 1938 році.

Відомо, що чоловік боровся проти комунізму ще з 1920-х. Разом із двоюрідним братом Андрієм Болтовським та другом Юхимом Чорним він закликав селян на повстання та виступав проти свавілля червоноармійців. Так, у 1930-их очолив місцевий повстанський рух проти колгоспів, що був придушений та покараний Голодомором-геноцидом.

Жодного фото Йосипа Болтовського не збереглося через жорстку цензури радянського режиму, кажуть організатори.

Відомості на стендах дублюються також англійською мовою. Виставка вже побувала за кордоном, зокрема в країнах Балтії. Також експозицію вже показали у Києві, Ужгороді, Житомирі, Тернополі, Рівному, Луцьку, Полтаві, Хмельницьку.

Ознайомитися з виставкою у Миколаєві всі охочі зможуть до 30 квітня.

ФОТОРЕПОРТАЖ

Фотовиставка у Миколаєві. Фото: «НикВести»

Гості заходу. Фото: «НикВести»

Стенд з колажами. Фото: «НикВести»

Стенд з колажами про Володмира Симиренко. Фото: «НикВести»

Стенд з фотовиставки. Фото: «НикВести»

Експозиції фотовиставки. Фото: «НикВести»

Відвідувачі заходу. Фото: «НикВести»

Скрипалька Ольга Ситник та клавір Вікторія Гвоздікова. Фото: «НикВести»

Документальна виставка «Комунізм=Рашизм». Фото: «НикВести»

Бандуристка Анна Кожурова. Фото: «НикВести»

Стенд з колажами про Олега Гайдабура. Фото: «НикВести»

Нагадаємо, що у Миколаєві в оновленому укритті біля Дому офіцерів флоту волонтери організували виставку до річниці повномасштабної війни «2 роки: ціна свободи».