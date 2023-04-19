Міст через річку Мертвовод у Вознесенську, який був зруйнований у березні 2022 року

Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Миколаївській області (колишня Служба автомобільних доріг) оголосила торги на проведення робіт з будівництва нового мосту у Вознесенську, який був зруйнований минулого року під час боїв з російськими військами за місто. Очікувана вартість робіт, які планується виконати до кінця серпня 2024 року, становить 449 мільйонів гривень.

Інформація про відкриті торги розміщена на порталі публічних закупівель Prozorro.

Мова йде про 300 метрів мостового переходу через річку, який знаходиться у місті Вознесенськ на трасі Н-24 «Благовіщенське — Миколаїв».

Згідно з тендерною документацією, підрядник має провести роботи з розбору конструкцій зруйнованого мосту, розчистити ділянку, провести розробку ґрунту, встановлення буронабивних паль на глибину від 19,5 до 33 метрів, укріпити узбіччя, облаштувати шари дорожного полотна, бордюри та інші прості роботи. Загалом мова йде про відбудову зруйнованого мосту.

Гарантійні терміни експлуатації опор мосту за результатами виконаних робіт мають становити не менш як 100 років, залізобетонна збірно-монолітна прогонова будова має прослужити не менш як 80 років.

Міст через річку Мертвовод у Вознесенську, який був зруйнований у березні 2022 року

Зазначимо, що раніше у коментарі «Суспільному» голова Вознесенської районної адміністрації Сергій Шурабура розказав, що у березні вже були розпочаті інженерні роботи. Він сподівається, що міст буде збудовано до кінця 2024 року.

— Здійснили спільну роботу з розчистки самої руйнації, що дало змогу на сьогодні без перешкод розпочати підготовчий період з відповідної будівельної роботи. Служба автодоріг може відновити міст у 2023 році. Якщо все буде добре, то до кінця року на Н-24 буде споруджений новий міст європейської якості, — сказав Сергій Шурабура в коментарі журналістам.

Як відомо, з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Вознесенському районі було підірвано чотири мости: два автомобільні та два залізничні. Станом на 17 березня один з них відремонтований та введений в експлуатацію.

Про те, як відбувалась битва за Вознесенськ 2 - 3 березня 2022 року, дивіться у фільмі «НикВести».

Нагадаємо, що у Вознесенську внаслідок бойових дій було пошкоджено близько 700 будинків, з них 56 — багатоповерхівки.