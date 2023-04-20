Ліцей №1, фото для ілюстрації

Управління будівництва та ремонтів Южноукраїнської міської ради уклало договори на поточні ремонти укриттів у чотирьох ліцеях міста на загальну суму у 3 мільйона 564 тисячі 55 гривень.

Про це свідчать дані системи електронних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Договори уклали без використання електронної системи, тобто без проведення аукціонів.

У ліцеї №1 роботи оцінили в 893 тисячі 429 гривень, ліцеї №2 — 726 тисяч 926 гривень, №3 — 868 тисяч 564 гривні, ліцеї №4 — в 1 мільйон 75 тисяч 136 гривень.

Підряди віддали двом фізичним особам-підприємцям.

ФОП Каспер Віталій Валерійович буде ремонтувати укриття в ліцеї №1 і №4. Він був зареєстрований 6 січня 2022 року у селі Станіславчик Первомайського району Миколаївщини. Це його перші великі підряди у сфері державних закупівель. До цього, протягом березня і квітня 2023, Віталій Каспер мав договори на невеликі суми з відділом культури, мистецтва та туризму Врадіївської селищної ради на продаж будматеріалів.

Договори на ремонти укриттів у ліцеях №2 і №3 уклали з Валентином Митком. Він зареєстрований у селі Чаусове Друге Первомайського району Миколаївської області з 1 жовтня 2021 року. Раніше у сфері держзакупівель він кілька разів співпрацював з управлінням освіти Южноукраїнської міськради — чистив системи водовідведення від опалого листя.

Як повідомлялося, у шести закладах освіти Южноукраїнська починаються роботи з облаштування укриттів, через що на два тижні вони переходять на дистанційну форму навчання.

Нагадаємо, відділ освіти, культури, молоді та спорту Березанської селищної ради оголосив тендер на капітальний ремонт приміщень протирадіаційного укриття місцевого ліцею за 9,8 мільйона гривень.

Раніше повідомлялося, що управління освіти Миколаївської міської ради уклало договори на ремонт укриттів у семи дитсадках і одній школі на загальну суму у 8 мільйонів 513 тисяч 435 гривень.

Також повідомлялося, що управління освіти Миколаївської міської ради збирається облаштувати укриття в пʼяти дитячих садочках та одному ліцеї міста. На ці роботи загалом планується витратити понад 7,5 мільйонів гривень.