Головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги Олександр Дем’янов розповів, як приймалося рішення про скорочення ставок у закладі та чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною.

Свою позицію він озвучив кореспондентам «НикВести».

Як повідомлялося, запевняння чиновників про те, що скорочення медперсоналу лікарні швидкої медичної допомоги (ЛШМД) Миколаєва стосується не працюючих лікарів, а лише вакансій, виявились неправдою. Наприклад, у 1-му хірургічному відділенні, яке також потрапило під скорочення, взагалі немає жодної вільної вакансії. Для того, щоб зберегти колектив та не звільняти трьох лікарів, трьох палатних медсестер та одну процедурну молодшу сестру, співробітники 1-го хірургічного відділення погодились урізати свою зарплату на 25%. Двоє лікарів у своїх заявах написали, що зробили це на вимогу адміністрації медзакладу, що обурило головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова.

— По-перше, 0,75 — це була не вимога адміністрації, а бажання відділення, щоб три ставки вони не скоротили, — сказав Олександр Дем’янов.

Він також показав облікові записи, в яких вказано, що у двох хірургічних відділення наразі кожного дня перебувають до 60 хворих. При цьому у відділеннях сумарно 80 ліжок.

— За вільне ліжко без епізоду Національна служба здоров’я буде платити? Ні. Як ми маємо платити зарплату лікарю, який забезпечує це пусте ліжко? — сказав головний лікар.

Олександр Дем'янов

Олександр Дем’янов відзначає, що зниження завантаженості пов’язане не тільки з війною та виїздом миколаївців із міста. Він показав записи, які свідчать, що тенденція до зменшення кількості пацієнтів спостерігається приблизно з 2020 року: якщо у 2017-2018 роках хірургічні відділення мали близько 80 заповнених ліжок щодня, то згодом показник перестав перевищувати позначку у 60.

Він додав, що ЛШМД знаходиться у центрі Миколаєва і завжди була заточена під лікування саме містян, тоді як мешканці області, переважно, потрапляють до 3 та 5 лікарень. За словами Олександра Дем’янова, наразі хірургії у цих закладах стали більш активно приймати і мешканців міста, через що завантаженість його лікарні знизилася. Тому лікар вважає скорочення цілком раціональними та обґрунтованими.

Олександр Дем’янов відзначив, що від самого початку пропонував відділенням скоротити по три людини і він вважає такий варіант кращим за той, що обрав колектив — урізання ставок.

— Це стосувалося б лише трьох людей. А якщо вони вирішили 0,75 (зробити ставку, — прим.) на все відділення. Це їх вибір. Це не я їх спонукав. Вони спитали: «Так можна?». Я сказав: «Можна», — відзначив головний лікар.

Він вважає таке рішення колективу несправедливим по відношенню до тих лікарів, які сумлінно виконують свої обов’язки.

— Це несправедливо по відношенню до тих, насамперед, хто правильно, своєчасно, в повному обсязі вносять електронні записи і працюють так само в операційних і палатах. Це є і в інших лікарнях. Ми не єдиний заклад, який скорочується. Ми не можемо, як пожежнику, платити гроші за те, що він є на чергуванні, — сказав він.

Головний лікар також стверджує, що у лікарні є медики, які «мають погані звички», а тому доцільніше було б звільнити таких і не скорочувати ставку всім іншим.

— Ви рахуєте всі лікарі ідеальні? Я бачу, що ні. Я не скорочую, я надаю можливість оптимізувати кадри саме завідуючим відділеннями, щоби їм було комфортно, а пацієнти з задоволенням лікувалися у тих лікарів, які дійсно лікарі. Але, на жаль, не всі такі. Я вам більше скажу, в нас досі залишаються люди, в яких руки «золоті», але вони мають схильність до деяких злих звичок. Як ви вважаєте, їх треба залишити і дочекатися скарги від пацієнтів, або скористатися можливістю (необхідністю скорочення, — прим.) і дати можливість завідуючому відділенням привести відділення у належний стан? Але тут прізвищ немає (у наказі про скорочення, — прим.). це поле для діяльності завідуючим, щоби вони лишили тих, хто буде корисним для пацієнтів і комфортним для співробітників. Але це найменший показник скорочень серед лікарень міста, — відзначив Олександр Дем’янов.

При цьому, Олександр Дем’янов жодним чином не згадує, за «схильність до яких злих звичок» він хоче звільнити по чотири медсестри у цих же відділеннях.

Зрештою головний лікар відзначив, що хоч і вважає звільнення трьох людей у відділенні кращим варіантом за урізання ставок у всіх, однак не заперечував проти останнього.

— Я вимагав скорочення. 0,75 я не потребував і не вимагав ні у кого. Якщо ви вважаєте себе успішним хірургом, але завідуючий хоче працювати з іншими, то дайте йому можливість (хірургу, — прим.) знайти себе в іншому лікувальному закладі. Я наполягаю: або на 0,75 всі за згодою усіх, або звільнення. Я рахую, що це справедливо, — сказав він.

Нагадаємо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря ЛШМД Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників через скорочення фінансування лікарні з боку Національної служби здоров’я України. Згідно з наказом, з 1 квітня у лікарні зменшено на 50 кількість ліжок, а також оптимізовано штат медперсоналу. Зокрема, з 1 квітня 2023 року передбачається скорочення лікарів та медперсоналу гінекологічного відділення, хірургічних відділень №1 та №2, токсико-терапевтичного відділення, травматологічного відділення, урологічного відділення, відділення анестезіології, приймального відділення, операційного блоку, фізіотерапевтичного кабінету, бухгалтерії, а також передбачається скорочення господарсько-обслуговуючого персоналу.

Реагуючи на цю публікацію, чиновники почали масово заявляти про те, що це не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій, у міськздраві сказали, що це не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

При цьому депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Воробйова заявила, що майже у всіх лікарнях області відбувається вимушене скорочення штату медичних працівників. Причиною вона назвала зменшення фінансування Нацслужбою здоровʼя України.

А колишня головлікарка обласної інфекційної лікарні, депутат облради Світлана Федорова впевнена, що скорочення в ЛШМД Миколаєва — наслідок неефективного керівництва головного лікаря та управлінь охорони здоров'я. Вона назвала його геноцидом проти народу та фахівців.