Директор Миколаївського пологового будинку №3 Олег Іщенко використав автомобіль швидкої допомоги, переданий закладу як гуманітарка, щоб поїхати до ресторану на зустріч з колегою.

Журналіст «НикВести» Олег Деренюга побачив припаркований автомобіль швидкої медичної допомоги біля одного з ресторанів Миколаєва.

Оскільки, дане авто за своїм зовнішнім виглядом схоже на ті, що доставлялися у місто як гуманітарна допомога, «НикВести» вирішили з'ясувати, хто саме використовує даний транспортний засіб у такий спосіб.

Як виявилось, «швидкою» не за призначенням користувався директор Миколаївського пологового будинку №3 Олег Іщенко. Будівлю закладу він покинув разом з головним лікарем міської лікарні №1, депутаткою Миколаївської міської ради від партії «Пропозиція» Марією Грачовою.

В коментарі «НикВести» він повідомив, що це було вперше, оскільки йому дуже треба було провести розмову з колегами, яка направлена на покращення якості медичного обслуговування в місті.

— В мене, на жаль, не було другого способу, щоб приїхати на якомусь другому транспорті. Тому в особистих я не користуюсь, — відзначив він.

Олег Іщенко

Директор пологового додав, що керівник закладу може користуватися будь-якою машиною, якщо потрібно щось терміново зробити. Водночас, про що саме йшла мова у закладі Олег Іщенко відмовився розповісти.

— Слухайте, це я вже не можу вам сказати. Є якась частина, яку я вам не можу відповісти. Це особисте питання, розумієте? — сказав він. — Ви журналіст, який представляє ЗМІ. Ви журналіст і хочете мене погано виставити. Розумієте, в мене авторитет, а ви хочете показати, що я такий поганий, сів на транспорт і поспілкувався з іншим колегою по нашим робочім справам? — додав Олег Іщенко.

Директор медзакладу нагадав, що його колектив під час активних бойових дій допомагав рятувати військових.

— Чому ви не хочете висвітлити, що тут було в березні, коли лікар особисто їздив у 36 та 79 бригади, ви не хочете це розказати, коли ми допомагали хлопцям? Ви мене раз побачили, що так трапилось, що мені потрібно було обов’язково зустрітись і ви мене хочете висвітлити? При всій повазі, ви класний, мені сподобалось, як ви працюєте, я тільки сьогодні сказав, що у нас є класний журналіст, а ви хочете мене в якийсь бруд замішати? — обурився він.

Олег Іщенко також наголосив, що користувався каретою «швидкої» у робочий час та у «благих цілях», а на роботу він їздить велосипедом, тому й взяв машину.

— До 5 вечора в мене робочий час. У що сів, в тому й поїхав. Я на роботу їжджу на велосипеді, це знають всі у місті. Тому я не виправдовуюсь. Я просто чітко відповів, що це у благих цілях, повірте мені. Ми хочемо зробити, щоб медицина була краще. І якщо потрібно зустрічатись і вирішувати питання, які призводять до результату, коли жіночки будуть казати, що в нас самий класний пологовий будинок. Але якщо ми будемо висвітлювати, що директор сів і поїхав на машині… Люди різні, в залежності від того, як їх висвітлять. Якщо ми хочемо зробити щось класне, давайте робити це разом. Якщо хочете зробити щось погане, то нічого позитивного не буде. Але мій колектив відпрацював цю війну. Відпрацював якісно, надаючи допомогу всім. Але те, що я сьогодні вперше виїхав буде достатньо, щоб… — резюмував він.

Відзначимо, що автівка, яку «НикВести» зафільмували, була привезена з Європи у листопаді минулого року. Машина обладнана місцем для перевезення пацієнта та медичною апаратурою.

Нагадаємо, в Миколаївській лікарні швидкої медичної допомоги скасували накази про перехід хірургів на 0,75 ставки.

Як відомо, 31 березня редакція «НикВести» з власних джерел отримала та опублікувала копію наказу головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем’янова про скорочення штату співробітників. За його словами, це рішення пов'язано недофінансуванням: цього рокулікарня отримала від НСЗУ всього 91 мільйон гривень, в той час як минулого – 128 мільйонів гривень.

Реагуючи на цю публікацію, посадовці почали масово заявляти, що це рішення не вплине на працюючих лікарів, оскільки стосується лише вакансій. Водночас в управлінні охорони здоров'я запевнили, що скорочення не вплине на якість обслуговування, а воєнний губернатор пояснив це реформами в медицині.

Однак «НикВести» провели власне розслідування та зʼясували, що такі запевняння виявились неправдою. Виявилося, що перед колективом лікарні постав вибір: скорочувати лікарів або зменшувати заробітну плату. Таким чином медперсонал лікарні, що цілодобово лікував важкопоранених людей у перші місяці війни, змушений був погодитися на скорочення зарплат на 25%. Таке скорочення створює низку проблем, зокрема у нейрохірургії залишилося працювати 6 нейрохірургів з 12. При цьому не все з них мають право самостійно оперувати.

Головний лікар закладу Олександр Дем’янов пояснив, чому вважає «оптимізацію» лікарні правильною, а ексзавідуючий нейрохірургічним відділенням Ігор Скоропад розповів, що залишити заклад і поїхати в інший регіон його змусило ставлення з боку чиновників міської ради.

Щодо ситуації навколо скорочення лікарів висловилися й депутати міськради, зокрема Марія Грачова (підтримала скорочення), Тетяна Домбровська (обурилася таким рішенням), Олена Кісельова (вважає, що потрібно знайти додаткові кошти) та Артем Ільюк.

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич вважає, що керівник лікарні Олександр Демʼянов погано впорався з виконанням завдань медичної реформи, а профільний заступник міського голови Анатолій Петров повідомив, що керівництво міста вивчає ситуацію.

На сесії міськради 27 квітня керівник міського управління охорони здоров'я Ірина Шамрай заявила, що в ЛШМД необхідно скоротити шість медпрацівників, які наразі за кордоном та не виконують свою роботу. Водночас, стверджує вона, у лікарні існує 299 незайнятих посад.

Такий звіт викликав обурення у депутата міськради Юрія Степанця. Водночас депутат Олена Кісельова запропонувала ввести мораторій на звільнення та скорочення працівників, а її колега Андрій Янтар закликав зберегти колектив лікарні. При цьому Тетяна Домбровська вважає, що депутатів повинні завчасно інформувати щодо питань скорочення працівників в лікарнях, школах та бібліотеках міста.