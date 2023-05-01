Олександр Сагайдак під час затримання працівниками СБУ

Ексдиректора комунального підприємства «Миколаївська ритуальна служба» Олександра Сагайдака будуть судити за державну зраду.

У Миколаївській обласній прокуратурі повідомили, що скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього директора одного з комунальних підприємств міста Миколаєва за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану, поєднаної з незаконним обігом зброї ( ч. 2 ст. 111, ч. 1 ст. 263 КК України).

Слідством встановлено, що директор КП сприяв діяльності військ РФ, що були розташовані на території Херсону під час окупації, співпрацював із представниками спецслужб РФ та за їх завданням вчиняв дії, направлені на нанесення шкоди державній безпеці України.

«Зокрема, зрадник надавав списки загиблих військовослужбовців ЗС України, персональні дані та контактні номери мобільних телефонів співробітників правоохоронних органів України та військовослужбовців ЗС України, інформацію щодо оборонних та фортифікаційних споруд у місті Миколаєві, у т. ч. захисного озброєння Збройних Сил України (засобів маскування) — радіолокаційних кутових відбивачів для імітації, розміщених у місті», — йдеться у повідомленні.

Пересуваючись на власному автомобілі по місту, він знімав на телефон вказані об’єкти із зазначенням місця їх розташування та передавав окупантам.

Крім того, чоловік перевозив у власному автомобілі гладкоствольний самозарядний пістолет, а також корпус наступальної осколкової ручної гранати РГД-5 промислового виготовлення військового призначення, що містить вибухову речовину — тротил.

Наразі Олександр Сагайдак перебуває під вартою.

Олександр Сагайдак був затриманий у жовтні 2022 року під час наради у міській раді Миколаєва. Служба безпеки України відзвітувала, що директор комунального підприємства займався організацією потужної агентурної групи спецслужб РФ.

«Встановлено, що зловмисник «здавав» ворогу персональні дані військовослужбовців Збройних Сил України, СБУ, співробітників Національної поліції і обласної прокуратури. Також передавав рашистам списки загиблих українських захисників. Крім цього, посадовець-зрадник збирав розвіддані про дислокацію і маршрути переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону», — йшлося у повідомленні СБУ.

Іншим його завданням було «інформувати» агресора про роботу об'єктів критичної інфраструктури Миколаєва та інші закриті питання, які обговорювались під час нарад у міськраді.

У лютому 2023 року очільник Миколаївської обласної прокуратури Дмитро Казак повідомив, що розслідування стосовно директора КП вийшло на фінальну стадію.