Александр Сагайдак во время задержания сотрудниками СБУ

Расследование дела по подозрению в госизмене директора городского коммунального предприятия «Николаевская ритуальная служба» Александра Сагайдака находится на финальной стадии.

Об этом сообщают «НикВести».

Во время пресс-конференции, которая состоялась 15 февраля, глава Николаевской областной прокуратуры Дмитрий Казак сообщил, что обвинительный акт в отношении руководителя коммунального предприятия будет передан в суд в марте.

— задавался вопрос по поводу одного из коммунальных предприятий. Лицо задержано, избрана безальтернативная мера пресечения в виде содержания под стражей. В феврале или уже в марте мы направим обвинительный акт, потому что там уже на финальные стадии находится (расследование, - прим.), - сказал Дмитрий Казак.

Как известно, за год с начала полномасштабного вторжения России в Николаевской области зафиксировано четыре факта государственной измены и помощи врагу среди представителей местных властей.

Александр Сагайдак был задержан в октябре 2022 во время совещания в городском совете Николаева. Служба безопасности Украины отчиталась, что директор коммунального предприятия занимался организацией мощной агентурной группы спецслужб РФ.

«Установлено, что злоумышленник сдавал врагу персональные данные военнослужащих Вооруженных Сил Украины, СБУ, сотрудников Национальной полиции и областной прокуратуры. Также передавал рашистам списки погибших защитников. Кроме этого, должностное лицо-предатель собирало разведданные о дислокации и маршрутах перемещения подразделений ВСУ на территории региона», — говорилось в сообщении СБУ.

Другой его задачей было «информировать» агрессора о работе объектов критической инфраструктуры Николаева и других закрытых вопросов, которые обсуждались во время совещаний в горсовете.

Александру Сагайдаку инкриминируют преступление, предусмотренное частью 2 статьи 111 (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины.