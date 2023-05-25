Очільник Миколаївської обласної військової адміністрації не виключає, що під час спеки знов виникне пиління токсичного червоного шламу з полів Миколаївського глиноземного заводу.

Про це він заявив під час брифінгу з журналістами, пишуть «НикВести».

Віталій Кім підкреслив, що під час процедури переходу заводу з державної власності у приватну є загроза виникнення екологічної проблеми зі шламовими полями. Для експлуатації полів необхідні кошти, проте в цей період підприємство залишиться без обслуговування.

«Зараз на заводі лишилось близько 300 людей, які саме зайняті у охороні і обслуговуванні полів. Ті поля, які з автоматизованим поливом, там ситуація трохи краща, там, де механічна та фізична обробка, гірше. Це є проблема, бо через перехід до державної власності є розрив між фінансуванням приватним та державним. В цей період він без обслуговування. Але на зараз завод охороняється і не розкрадений. Тримаємо на контролі. Проте я не можу запевнити вас, що шлам не буде парити. Це є екологічна проблема. Ми з цим боремось і завод з цим бореться, бо за свої кошти виплачував зарплати, доглядав поля. Вже зараз можу сказати, що давав воду і електрику на частину нашого міста. Я вдячний заводу і людям, які там працюють», - сказав Віталій Кім.

Як відомо, «Миколаївський глиноземний завод» створює найбільшу кількість відходів 4 класу у Миколаївській області.

В 2020 році «НикВести» повідомляли, що за останні 10 років на шламових полях «Миколаївського глиноземного заводу» кількість накопичених небезпечних відходів збільшилася з 28 мільйонів тонн до 43 мільйонів тонн червоного шламу. Станом на 1 січня 2019 року на шламосховищах було накопичено 43,5 мільйона тонн червоного шламу. Це 82,2% від усіх накопичених відходів ІV класу в Миколаївській області. Кількість небезпечних відходів, що накопичуються, збільшувалася за цей період на обсяг від 1,3 мільйона тонн до 1,7 мільйона тонн на рік.

Червоний шлам на заводі зберігається на двох шламосховищах. В 2021 році МГЗ заявило про наміри збудувати ще одне, третє, сховище для червоного шламу. Мінприроди відзвітувало, що громадськість не має зауважень до намірів МГЗ будувати ще одне шламосховище під Миколаєвом. Проте процес був заблокований.