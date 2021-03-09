Общественность не предоставила в Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины никаких замечаний относительно намерений «Николаевского глиноземного завода» построить еще одно, третье, хранилище для красного шлама под Николаевом.

Об этом говорится в соответствующем документе за подписью замминистра Романа Шахматенко, опубликованного 5 марта, - пишут НикВести.

«Со дня официального обнародования указанного Уведомления о плановой деятельности замечания и предложения от общественности относительно плановой деятельности в министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины не поступали.

Отметим, что Уведомление «НГЗ» о планах построить шламохранилище было опубликовано на сайте минприроды 4 февраля. В течении 20 дней со дня публикации этого документа на сайте министерства, общественность имела право предоставить свои замечания и предложения к плановой деятельности предприятия, объему исследований и уровню детализации информации, которая подлежит включению в отчет по оценке влияния на окружающую среду.

С 5 марта минприроды начата процедура оценки влияния на окружающую среду согласно законодательства.

«Николаевский глиноземный завод» находится в Витовском районе Николаевской области (теперь часть Николаевского района, - прим.) на территории Галициновского сельского совета. Предприятие работает с 1980 года и является одним из крупнейших предприятий цветной металлургии в Европе. «НГЗ» занимается выпуском металлургического глинозема и товарного гидрата алюминия.

До октября 2017 года предприятие принадлежало холдингу «Русал», подконтрольному российскому олигарху Олегу Дерипаске, однако после введения санкций, завод якобы продали сырьевому трейдеру «Glenсore». Однако, по данным Единого госреестра юрлиц Украины, Олег Дерипаска остается конечным бенефициаром ООО «Николаевский глиноземный завод». Согласно госреестру, Дерипаска выступает бенефициаром двух совладельцев НГЗ – ООО «Компания «Алюминий Украины» и ООО «Гуардон Украина». В годовых отчетах «Русал» и En+, опубликованных в марте 2018 года, эти структуры указали один актив в Украине – RUSAL Mykolaev Ltd, в котором им принадлежит 100%.

Директором ООО «Николаевский глиноземный завод» является российский менеджер Виктор Кожевников. В интервью изданию Reuters в апреле 2019 года генеральный директор «Русала» Евгений Никитин заявил, что у компании «нет проблем» с поставками глинозема и другого сырья с «Николаевского глиноземного завода».

Примечательно, что спустя три года информация о принадлежности «Николаевского глиноземного завода» корпорации «Русал» российского олигарха Олега Дерипаски появилась на официальном сайте компании среди других предприятий, входящих в концерн.

На сайте «Русала» указывается, что Николаевский глиноземный завод - «одно из наиболее энергоэффективных глиноземных предприятий в мире, среди глиноземных заводов СНГ обладает самым высоким уровнем автоматизации технологических процессов». Также это второй крупнейший глиноземный актив «Русала».

Ранее сообщалось, что «Николаевский глиноземный завод» является самым крупным загрязнителем атмосферного воздуха в регионе по количеству выбросов.

Как известно, год назад руководство Черноморской таможни обвинило Николаевский глиноземный завод в уклонении от уплаты налогов и загрязнении окружающей среды. Руководство НГЗ все обвинения отвергало, заявляя, что они работают в рамках закона, а нападки со стороны правительства грозят полной заморозкой производства и остановкой завода. В итоге в начале мая Николаевский глиноземный завод заявил о вынужденной приостановке производства в связи с неправомерной блокировкой поступлений бокситового сырья в порту Черноморской таможней.

Начальник Черноморской таможни Александр Щуцкий ранее заявил, что руководство Николаевского глиноземного завода манипулирует ситуацией и шантажирует остановкой работы, чтобы и дальше избегать уплаты таможенных сборов в государственный бюджет.

Спустя несколько дней на НГЗ заявили, что договорились с Кабмином, и таможня прекратит блокировать оформление бокситов.

Летом прошлого года генеральный директор «Николаевского глиноземного завода» Виктор Кожевников рассказал, что предприятие за 40 лет работы выпустило около 48 миллионов тонн глинозема, а его проектная мощность увеличена больше чем в 1,7 раз.

В конце прошлого года сообщалось, что организация «Стоп шлам» через суд требует от «Николаевского глиноземного завода» ₴9,2 млрд за вред экологии.