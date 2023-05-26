Уряд Японії оголосив про новий пакет санкцій проти Росії. До нього увійшли 17 людей та 78 компаній із РФ, а також 7 громадян України, які сприяють росіянам в окупації.

Про це йдеться в повідомленні японського МЗС.

Санкції ввели проти низки російських авіаційних підприємств, зокрема авіазаводів «Урал», «Комсомольськ-на-Амурі» та «Іркутськ», конструкторського бюро машинобудування із Коломни, НВП «Пульсар», групи «ГАЗ», торгового дому «РОСЕЛ», Державного ракетного центру ім. Макєєва та інших організацій.

До санкційного пакета також включили російські Фонд національного добробуту і Фонд захисту національних цінностей, кошти яких використовуються для фінансування війни.

Також Японія ввела заборону на надання будівельних та інженерних послуг для Росії та розширила перелік забороненого експорту низкою товарів, які сприяють зміцненню промислової бази РФ.

Нагадаємо, Уряд Японії готовий надати Україні 5,5 мільярдів доларів для відновлення інфраструктури, зруйнованої внаслідок російської агресії.