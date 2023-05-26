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Міське комунальне підприємство «Миколаївводоканал» оголосило тендер на розробку проєктно-кошторисної документації з реконструкції водогону по вулицях Степовій та Торговій у Корабельному районі.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro, пишуть «НикВести».

Орієнтовна ціна закупівлі — 450 тисяч гривень. Початок аукціону запланований на 5 червня. Переможець повинен буде розробити проєкт і кошторис до кінця літа поточного року.

У техзавданні вказано, що мова йде про ділянки вулиць Степова та Торгова. Реконструкція має передбачати дві черги:

1 черга — по вулицях Степовій та Торговій від Янтарної до Львівської;

2 черга — по Торговій від Львівської до проспекту Богоявленського.

Джерелом фінансування є кошти «Миколаївводоканалу».

Раніше комунальне підприємство «Миколаївводоканал» оголосило тендер на аварійно-відновлювальних робіт з усунення витоку на каналізаційному колекторі по вулиці Флотській.