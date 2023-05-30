З 23 по 27 травня у Києві відбулися Відкриті Всеукраїнські змагання «Меморіал Костянтина Венгеля» зі стрибків на акробатичній доріжці.

Про це сповістили Управління у справах фізичної культури і спорту ММР на своїй сторінці у Facebook, повідомляє кореспондент «НикВести».

Вихованці Миколаївського ДЮСШ №1 взяли срібну та бронзову медалі у індивідуальних змаганнях у багатоборстві серед дівчат за програмою Мастер спорту України (МСУ).

Владислава Омельченко посіла друге місце, Маргарита Сабельникова трете місце.

У індивідуальних змаганнях у багатоборстві серед чоловіків за програмою МСУ

Дмитро Бєлих посів четверте місце.

Серед юнаків за програмою Кандидат у майстри спорту України (КМСУ) четверте місце посів Валентин Поліщук.

Спортсменів готували заслужений тренер України Віктор Семенуха та тренер-викладач Дарʼя Алєксєєва.

Нагадаємо, що у Миколаєві пройшов чемпіонат з боксу.