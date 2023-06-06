В разі підвищення рівня води в річці Інгулець в Снігурівській територіальній громаді можливе руйнування пішохідного понтонного мосту, який з’єднує населений пункт з Горохівською територіальною громадою.

Про це в коментарі «НикВести» розповів голова ВА Іван Кухта.

Наразі ситуація в громаді під контролем. Рівень води в річці Інгулець піднявся лише на 5 см, проте є загроза підтоплення одного з пішохідних мостових переходів.

«Вирогідність того, що в разі підняття води, понтонний міст може обірвати, дуже висока. Зараз їдемо на місце. Наразі рівень води піднявся до 5 см, але очікуємо, що вона ще підніметься. Тому будемо зараз приймати рішення або відводити його в бік, або послабити трости, які його тримають, щоб він з рівнем води піднявся і був на плаву», - сказав голова ВА.

Крім того, влада розгорнула штаб, який готується приймати жителів Херсонської області, які опинились в зоні підтоплення.

«У нас є приміщення, де ми можемо розмістити людей за необхідністю. З нашою громадою межує Дар’ївська громада Херсонської області, і населені пункти, що розташовані далі. Всі ті, які є в зоні підтоплення, можуть приїхати до Снігурівської територіальної громади. Сьогодні і апарат, і всі служби готові приймати людей», - додав Іван Кухта.

В мерії Миколаєва відзначають, що підрив Каховської гідроелектростанції не загрожує Миколаєву затопленням.

Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.

У Херсонській області на правому березі Дніпра вже повністю або частково затоплено вісім населених пунктів. Також вода дісталась до одного з мікрорайонів Херсону. Людей автобусами та потягом евакуйовуватимуть до Миколаєва та інших міст.

Внаслідок підриву греблі Каховської гідроелектростанції під загрозою затоплення опинилися до 80 населених пунктів, а півдню України загрожує екологічна катастрофа, повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Підрив може мати негативні наслідки для Запорізької атомної електростанції. Проте наразі ситуація контрольована, запевнили в «Енергоатомі».

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що підтоплення Кінбурської коси через підрив Каховської ГЕС не буде. За його словами, теоретично може підтопити тільки дорогу і півострів тимчасово стане островом.