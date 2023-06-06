Внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.
Про це в своєму телеграм-каналі повідомив голова Снігурівської ВА Іван Кухта.
«Для того, щоб усім містянам вистачило води, велике прохання – починаючи з завтрашнього дня прошу утриматись від поливу городів і присадибних ділянок водою з міської водопровідної мережі та не вживати некип'ячену воду Моніторинг здійснюється цілодобово», - написав він
Нагадаємо, що рівень води в річці Інгулець в районі Снігурівської громади піднявся на 60 сантиметрів.
Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.
Внаслідок підвищення рівня води в річці Інгулець в місті Снігурівка підтопило частину свердловин, що призвело до проблем з водопостачанням.
Про це в своєму телеграм-каналі повідомив голова Снігурівської ВА Іван Кухта.
«Для того, щоб усім містянам вистачило води, велике прохання – починаючи з завтрашнього дня прошу утриматись від поливу городів і присадибних ділянок водою з міської водопровідної мережі та не вживати некип'ячену воду Моніторинг здійснюється цілодобово», - написав він
Нагадаємо, що рівень води в річці Інгулець в районі Снігурівської громади піднявся на 60 сантиметрів.
Як повідомлялося, в ніч на 6 червня росіяни підірвали греблю Каховської ГЕС. Через підрив на правому березі Херсонської області розпочали евакуацію населення з небезпечних місць. За словами фахівців «Укргідроенерго», Каховська ГЕС не підлягає відновленню після підриву.