Веснянський ліцей. Вото: Facebook

У Миколаївському районі відремонтують Веснянський ліцей, який постраждав від російський обстрілів. Департамент містобудування, архітектури, капітального будівництва та супроводження проектів розвитку Миколаївської ОВА вже замовив виготовлення проектно-кошторисної документації.

Про це свідчать дані системи публічних закупівель ProZorro.

На виготовлення проектно-кошторисної документації планують витратити 493 тисячі 175 гривень.

Закупівля проводилась без використання електронної системи, договір було підписано з ТОВ «АРХ ДИЗАЙН». Документацію виконавець має підготувати до кінця цього року.

Нагадаємо, що 27 вересня 2022 року армія РФ завдала чергових артилерійських та ракетних ударів по селищу Весняне Миколаївського району. Тоді постраждали будівлі школи, дитячого садочка, амбулаторії та гаражу.

Також повідомлялося, що на Миколаївщині в селищі Березнегувате будуватимуть новий ліцей заміть старого, який пошкодили російські ракети. На будівництво заплановано 199 мільйонів 492 тисяч 388 гривень. Це один із 12-ти об'єктів Миколаївщини, що були пошкоджені внаслідок російської агресії, які претендують на 1 мільярд 960 мільйонів гривень з Фонду ліквідації наслідків збройної агресії.