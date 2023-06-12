Новий міст побудують на українсько-молдовському кордоні між українським містом Ямпіль та молдавським селищем Косеуць.

Про це повідомляє Міністерство відновлення та розвитку інфраструктури України.

Міст стане ключовою ланкою транспортного коридору між Києвом та Кишиневом. Окрім цього, завдяки мосту українські експортери отримають найкоротший шлях із центру України до країн Центральної та Південно-Східної Європи в обхід окупованого росіянами Придністров’я.

Угоду про будівництво мосту підписали Віце-прем’єр-міністр з відновлення України – Міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков та Міністерка інфраструктури та регіонального розвитку Молдови Лілія Дабіжа.

«Сьогоднішнє підписання Угоди є практичним продовженням домовленостей, досягнутих у 2021 році Президентами України та Молдови. Повномасштабне вторгнення внесло корективи в реалізацію проєкту, але критична необхідність розвитку альтернативних логістичних шляхів робить проєкт Ямпільського мосту безальтернативним», — прокоментував Олександр Кубраков.

Також міст дозволить розвантажити міжнародний пункт пропуску «Могилів-Подільський – Отач», через який проходить практично весь транспортний потік між Україною та Молдовою.

У повідомлені йдеться, що міст побудують з урахуванням безбар’єрності, зокрема передбачено влаштування тротуарів з пониженням рівня бортового каменю в межах пішохідних переходів. Для орієнтування осіб з порушенням зору передбачені попереджувальні тактильні смуги.

Нагадаємо, що Україна, Молдова та Румунія висловили готовність спільно протидіяти російській пропаганді та дезінформації.