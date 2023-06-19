Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг висловив переконання, що у майбутньому Україна стане членом Альянсу.

Як повідомляє «Українська правда», про це він сказав в інтерв’ю німецькому виданню Welt.

Водночас за словами Столтенберга, зараз пріоритетом для України «є утвердження себе як суверенної і незалежної держави».

«Інакше не може бути й мови про членство... Ми повинні переконатися, що коли ця війна закінчиться, існуватимуть надійні домовленості щодо безпеки України, щоб Росія не могла переозброїтися і напасти знову, щоб цикл російської агресії був розірваний», — додав генсек НАТО.

Він розповів, що на саміті у Вільнюсі НАТО ухвалить пакет допомоги, який протягом кількох років наблизить Україну до стандартів Альянсу.

Політичні зв’язки між НАТО та Україною будуть активізовані, зазначив Єнс Столтенберг.

Нагадаємо, НАТО прагне провести перше засідання нового органу співпраці з Україною – Ради Україна-НАТО – на Вільнюському саміті в липні.