Миколаївський обласний центр контролю та профілактики хвороб повністю забезпечив Миколаївську область засобами знезараження води через прорив Каховської ГЕС.

Про це під час брифінгу повідомив головний державний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко, передає кореспондент «НикВести».

За словами Володимира Клочка, достатню кількість таблеток Aquatabs для знезараження води було передано на Снігурівську територію, на Баштанську військову адміністрацію для того, щоб підтоплені колодязі або інші джерела водопостачання, що децентралізовані були оброблені.

— Центр контролю профілактики повністю забезпечив наше населення таблетками для знезараження води. Таким чином, одна пігулка розчиняє в 10 літрах води та через 10 хвилин вода вже є придатною для вживання, — додав Володимир Клочко.

Згадав, санітарний лікар Миколаївщини, і про ситуацію зі свердловинами, що залишаються підтопленими у Снігурівській громаді.

— Було прийнято рішення про доставлення води та відкрито 8 додаткових точок. Тобто, гартовано, що є вода і підвозять агрофьюжн, - доповів головний санітарний лікар Миколаївщини Володимир Клочко.

Як зазначив головний державний санітарний лікар Миколаївської області Володимир Клочко, оброблена вода немає строку придатності.

Раніше повідомлялося, в Миколаєві буде перевірятися якість «волонтерської» води.

Крім того, Головний державний санітарний лікар в Миколаївській області Володимир Клочко заявив, що в регіоні зараз немає загрози прояву малярії, проте очікуються випадки захворювання на вірусний гепатит A та холеру.