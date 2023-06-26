У Миколаївській області хочуть розширити систему зрошення земель, що дасть можливість вирощувати більше овочевих культур.

Про це на брифінгу розповіла директорка департаменту агропромислового розвитку Миколаївської області Олена Піскун, передає кореспондент «НикВести».

Вона зазначила, що через підрив Каховської ГЕС значно постраждала зрошувальна система Херсоншини. На Миколаївщині постраждала Інгулецька зрошувальна система, однак її роботу вже відновлено. Олена Піскун запевнила, що вода подається нормальної якості.

Також вона розповіла, що в області овочі вирощують на близько 30 тис. га земель (вся посівна площа в області 1 млн 300 тис. га). У перспективі Миколаївська ОВА розглядає можливість розширення площі зрошувальних земель, що дозволить вирощувати більше овочей та кормових культур.

Олена Піскун розповіла, що голова Миколаївської ОВА Віталій Кім звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням допомогти в пошуку інвестора та коштів для відновлення низки зрошувальних систем.

Якщо знайдуться кошти, то по області зможуть відновити Південнобузьку, Очаківську, Кандибинську, Новоодеську системи зрошення.

Раніше повідомляллося, що на Миколаївщини у результаті підриву Каховської ГЕС без джерела води залишилося 350 тисяч гектарів зрошувальних земель.