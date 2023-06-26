Українські військовослужбовці повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області. Населений пункт розташований на стику Донецької та Запорізької областей. Українські військовослужбовці повернули під контроль України село Рівнопіль Донецької області. Населений пункт розташований на стику Донецької та Запорізької областей.

Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Рівнопіль російські війська окупували в березні 2022 року. Наразі на лівій і правій стороні від села перебувають звільнені українськими військами населені пункти.

Нагадаємо, за минулий тиждень, 19-25 червня, українські військовослужбовці збільшили площу звільнених територій на 17 квадратних кілометрів. А загалом із початку контрнаступу звільнена площа на Півдні становить 130 кв. км.