Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Рівнопіль російські війська окупували в березні 2022 року. Наразі на лівій і правій стороні від села перебувають звільнені українськими військами населені пункти.
Нагадаємо, за минулий тиждень, 19-25 червня, українські військовослужбовці збільшили площу звільнених територій на 17 квадратних кілометрів. А загалом із початку контрнаступу звільнена площа на Півдні становить 130 кв. км.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Рівнопіль російські війська окупували в березні 2022 року. Наразі на лівій і правій стороні від села перебувають звільнені українськими військами населені пункти.
Нагадаємо, за минулий тиждень, 19-25 червня, українські військовослужбовці збільшили площу звільнених територій на 17 квадратних кілометрів. А загалом із початку контрнаступу звільнена площа на Півдні становить 130 кв. км.