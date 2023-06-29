В Миколаївській області 16 червня запрацювала мобільна водоочисна станція Держводагентства, яка забезпечує населення якісною питною водою.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Мобільна станція може забезпечити підготовку питної води близько 5 тисяч літрів за годину та буде переміщуватися населеними пунктами, мешканці яких зазнали дефіциту питної води через підрив окупантами греблі Каховської ГЕС.

Станцію, за сприяння Міндовкілля, у якості гуманітарної допомоги Держводагентству надало Федеральне Агентство Технічної Допомоги Німеччини.

Фахівці Держводагентства пройшли відповідне навчання у навчальному центрі THW у м. Хойя, яке дало можливість засвоїти інформацію щодо експлуатації та технічного обслуговування зазначеної станції.

Нагадаємо, на Миколаївщині у річках Інгулець та Інгул і в Дніпро-Бузькому лимані знайшли холероподібний вібріон та значне перевищення норм лактозо-позитивної кишкової палички.