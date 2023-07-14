Станом на липень 2023 року збитки, які були завдані заповідній території Кінбурнської коси на Миколаївщині через військову агресію Росії, складають 15,6 мільярда гривень.

Такі дані озвучив під час брифінгу 14 липня керівник відділу держконтролю атмосферного повітря Миколаївської області Держекоінспекції Південно-Західного округу Андрій Кузюк, пишуть «НикВести».

Керівник відділу держконтролю атмосферного повітря Миколаївської області Держекоінспекції Південно-Західного округу Андрій Кузюк

За його словами, загальна площа Кінбурнського півострову, яка наразі уражена вогнем, наразі складає 3709 гектарів. Йдеться про території Національного парку «Білобережжя Святослава» та регіонального ландшафтного парку «Кінбурнська коса». До прикладу, у вересні 2022 року ця площа складала 2109 гектарів.

— Інспекцією проведено розрахунок розміру шкоди, зумовленої забруднення атмосферного повітря викидами (на Кінбурнській косі, – прим.). Його сума складає понад 15,6 мільярда гривень. Ситуація в заповідній зоні наближається до катастрофічної, – повідомив Андрій Кузюк.

Там також додали, що остаточні збитки Кінбурнській косі можна буде підразувати тільки тільки після деокупації півострову та розмінування усіх його територій.

Варто зазначити, що з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну територія Кінбурнської коси окупована російськими військовими. Власне, звідти росіяни понад рік обстрілюють Очаківську та Куцурубську громади Миколаївської області.

Впродовж усього часу окупації на Кінбурнській косі час від часу горять ліси. Ситуація зазвичай ускладнюється тим, що російські окупанти не дозволяли рятувальникам гасити вогонь, тому пожежі можуть тривають тижнями. Водночас, як зазначили в ОВА, Миколаївська область не може допомогти у гасінні пожеж там, оскільки усі пожежні частини та техніка, яка може туди дістатися, перебувають на окупованих територіях Херсонщини.

Через пожежі на Кінбурні під загрозою опинилися червонокнижні орхідеї, інші унікальні рослини та тварини, повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

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