Будівельне сміття, що утворилося внаслідок обстрілу університету імені Сухомлинського у Миколаєві

Громади Миколаївської області повинні самостійно визначити місця тимчасового розміщення будівельного сміття, утвореного внаслідок російських обстрілів. Після цього вирішуватиметься питання, що робити з цим сміттям далі.

Про це під час брифінгу 14 липня повідомив державний інспектор з охорони навколишнього середовища Держекоінспекції Південно-Західного округу Костянтин Зінкін, пишуть «НикВести».

Державний інспектор з охорони навколишнього середовища Держекоінспекції Південно-Західного округу Костянтин Зінкін

Там пояснили, що у Миколаєві місцем для тимчасового зберігання будівельних відходів визначено міське звалище.

— Така ж робота має проводитись в усіх ОТГ, де є вказані будівельні відходи. Тобто місцеві органі самоврядування мають визначити місця тимчасовго розміщення будівельних відходів. Що робити з цим у подальшому – ще дискусійне питання. Тому що треба розуміти, що буде входити до цього будівельного сміття та хто буде його сепарувати. Умовно кажучи, розділяти бетон, цеглу від того ж скла. Спочатку вони (органи місцевого самоврядування, – прим.) мають це все десь розмістити, а потім вже будемо дискутувати, що з цим далі робити, – розповів Костянтин Зінкін.

Наразі Держекоінспекція надіслала запити до територіальних громад області з проханням визначити тимчасові місця зберігання будівельних відходів, додала перша заступниця Головного державного інспектора з охорони навколишнього середовища Південно-Західного округу Яна Майборода.

Як відомо, наразі інспектори займаються оцінкою збитків, завданих екології внаслідок обстрілів окупантами Миколаївської області. Збитки оцінюються, зокрема, засміченням земельних ділянок будівельними відходами та уламками бойових частин ракет і снарядів.

До прикладу, внаслідок руйнації миколаївських вишів та шкіл засмічено земельні ділянки загальною площею 2,49 гектарів.