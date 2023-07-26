На міжнародній оборонній виставці «International Defence Industry Fair» у Туреччині презентували розроблений в Україні багатоцільовий безпілотний надводний корабель нового покоління MAGURA V5.

Як повідомив Промисловий портал, він може виконувати розвідувальні та патрульні завдання, пошуково-рятувальні роботи, протимінну боротьбу, охорону морського флоту та інші бойові місії.

«Це доступне рішення, яке легко запускається з будь-якого віддаленого місця. Безпілотне керування V5 зводить до мінімуму потребу в людських ресурсах для виконання місій, зменшуючи потенційну смертність під час роботи в суворих умовах», — наголосили розробники.

Заявлені характеристики:

Довжина: 5,5 метрів;

Ширина: 1,5 метра;

Висота над ватерлінією: 500 міліметрів;

Крейсерська швидкість: 22 вузли;

Максимальна швидкість: 42 вузли;

Дальність: 450 морських миль (близько 833 кілометри);

Корисне навантаження 320 кілограма

Зв'язок: Mesh-радіо з повітряним ретранслятором або супутниковий зв’язок.

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