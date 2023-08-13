Уламки російського дрона. Фото CAR

Росія почала виробляти і застосовувати для атак на Україну власну версію іранських дронів-камікадзе «Шахед». До такого висновку дійшли аналітики незалежної британської дослідницької групи Conflict Armament Research, вивчивши збиті українськими військовими безпілотники.

Про це пише «УП» з посиланням на доповідь CAR.

Експерти вивчили два безпілотники, які були збиті на півдні України.

У доповіді зазначається, що безпілотники виглядали як іранські «Шахеди-136», проте експерти виявили у них електронні модулі, які РФ використовує для будівництва своїх розвідувальних БПЛА.

У CAR вважають, що збиті дрони «Герань-2» були зроблені в РФ, а не в Ірані. Зазначається, що конструкції корпусу та внутрішні модулі, зокрема, які використовуються для навігації, у цих безпілотників мають значні відмінності від іранських дронів.

У дослідженні наголошується, що ці безпілотники, так само як і іранські «Шахеди», майже повністю виготовлені з компонентів, які були зроблені за межами РФ.

Експерти ідентифікували близько 100 компонентів у більш ніж 30 модулях у збитих дронах. Їхніми виробниками виявилися 22 компанії із 7 країн, зокрема з РФ.

Більшість компонентів було випущено фірмами, головні офіси яких розташовані в Китаї, Швейцарії і США, а 12 компонентів виробили вже після повномасштабного вторгнення Росії в Україну, встановили дослідники CAR.

Раніше в американському Інституті вивчення війни повідомили, що Іран будує заводи з виробництва безпілотних літальних апаратів у Білорусі та РФ.