Служба відновлення Миколаївської області планує відремонтувати автодорогу «Арбузинка – Єланець – Нова Одеса» за понад 160 мільйонів гривень.

Йдеться про поточний ремонт шести ділянок дороги, пишуть «НикВести» з посиланням на дані системи електронних закупівель ProZorro.

Підрядник повинен буде виконати усі роботи до 30 червня 2024 року, а саме: планування узбіч механізовано, холодне фрезерування асфальтобетонного покриття, улаштування вирівнювальних шарів, а також улаштування горизонтальної дорожньої розмітки.

«Роботи виконуються на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю понад 150 автомобілів за добу», — вказується у тендерній документації.

Водночас підрядник має надати пʼять років гарантії на використання дорожнього покриття, та півроку — розмітки. Наразі триває процес подання пропозицій від майбутніх учасників, підрядника обиратимуть 1 вересня 2023 року.

Нагадаємо, що ще у червні 2017 року із загальної суми на експлуатаційне утримання автодоріг «Арбузинка – Єланець – Нова Одеса» та «Улянівка – Миколаїв» знали майже 11 мільйонів гривень. Тоді такий крок, як стверджували в ОВА, потрібен був для того, щоб отримати з держбюджету 101,9 мільйонів гривень на ремонт траси Н-11 «Дніпро – Миколаїв».

За декілька місяців жителі в селища Єланець перекрили перекрили автомобільний рух на перехресті автодоріг «Одеса – Вознесенськ – Новий Буг» і «Арбузинка – Єланець – Нова Одеса – Миколаїв» з вимогою ремонту дорожнього полотна.

У лютому 2020 року житель Єланця Павло Ткаченко опублікував у мережі відео, на якому показав розбитий стан дороги Т-15-10 на ділянці від Нової Одеси до Єланця.